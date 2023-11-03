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Семушин Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1996

Дочь: Семушина Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Семушина Скорик Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
16.09.2003

Дочь: Семушина Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Семушина Скорик Светлана Валентиновна

Рождение ребёнка
23.02.2014

Дочь: Семушина Анастасия Настасья

Мать ребёнка: Семушина Скорик Светлана Валентиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семушина Скорик Светлана Валентиновна

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