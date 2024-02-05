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Селина Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина Ольга Андеевна

Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашихмин Никонор Андреевич

Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина (Селина) Христина Андреевна

Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич

Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1908

Сын: Селин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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