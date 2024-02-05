Селина Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селина Ольга Андеевна
Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ашихмин Никонор Андреевич
Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина (Селина) Христина Андреевна
Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич
Калиновское, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1908
Отец ребёнка: Селин Андрей Сергеевич
Смерть
Неизвестно