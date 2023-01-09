Еленев Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помощник мастера артели лимонадного производства в г.Ессентуки
Рождение ребёнка
18.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
После 1937