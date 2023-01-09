Еленев Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еленев Сергей Дмитриевич

Место рождения

Ульяновка

Дата рождения

1903

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помощник мастера артели лимонадного производства в г.Ессентуки
Рождение ребёнка
18.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
После 1937

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