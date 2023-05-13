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Батрунова Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1966

Отец: Фролова Татьяна

Мать: Фролов Николай

Рождение ребёнка
20.10.1979

Сын: Батрунов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1983

Сын: Батрунов Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1986

Дочь: Алексеенко Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1992

Сын: Батрунов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич

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