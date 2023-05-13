Батрунова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1966
Отец: Фролова Татьяна
Мать: Фролов Николай
Рождение ребёнка
20.10.1979
Сын: Батрунов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1983
Сын: Батрунов Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1986
Дочь: Алексеенко Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1992
Отец ребёнка: Батрунов Сергей Васильевич