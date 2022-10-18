Вострякова - Старцева Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старцев Федор Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Востряков Федор
Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Востряков Федор
Смерть
Неизвестно