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Вострякова - Старцева Евдокия Федоровна

Место рождения

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Федор Архипович

Мать: не указана

Аниковская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востряков Петр Федорович

Отец ребёнка: Востряков Федор

Подюга, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востряков Федор

Смерть
Неизвестно

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