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Балабанов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

16.04.1983

Дата смерти

20.07.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.02.2005

Дочь: Дмитриева (Балабанова) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Дмитриева (Михайлова) Светлана Витальевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.06.2015

Сын: Дмитриев (Балабанов) Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Дмитриева (Михайлова) Светлана Витальевна

Смерть
20.07.2019

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