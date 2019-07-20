Балабанов Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1983
Дата смерти20.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2005
Дочь: Дмитриева (Балабанова) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Дмитриева (Михайлова) Светлана Витальевна
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.06.2015
Смерть
20.07.2019