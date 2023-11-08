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Ołtuszewski Tadeusz

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Место рождения

Nowe Chrusty, Łódzkie, Tomaszewski

Дата рождения

29.05.1907

Дата смерти

08.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1934 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława

Рождение ребёнка
?.01.1934

Сын: Ołtuszewski Zenobiusz

Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława

Рождение ребёнка
1935

Дочь: (Ołtuszewska) Wanda

Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława

Рождение ребёнка
05.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława

Рождение ребёнка
1946

Сын: Ołtuszewski Wiesław

Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława

Смерть
08.05.1970
Похороны
Неизвестно

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