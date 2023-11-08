Ołtuszewski Tadeusz
Место рожденияNowe Chrusty, Łódzkie, Tomaszewski
Дата рождения29.05.1907
Дата смерти08.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1934
Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława
Рождение ребёнка
1935
Дочь: (Ołtuszewska) Wanda
Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława
Рождение ребёнка
05.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława
Рождение ребёнка
1946
Сын: Ołtuszewski Wiesław
Мать ребёнка: Ołtuszewska (Gawrońska) Władysława
Смерть
08.05.1970
Похороны
Неизвестно