Путилина Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Путилина) Ефимья Сергеевна
Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Путилина) Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович
Смерть
Неизвестно