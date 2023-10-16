Путилина Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Сергей Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Путилина) Ефимья Сергеевна

Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Путилина) Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Путилин Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Путилин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Путилин Сергей Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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