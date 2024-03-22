Семенов Прокопий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
21.04.1898
Сын: Семенов Фёдор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Семенов Иннокентий Прокопьевич
Рождение ребёнка
27.07.1903
Сын: Семенов Пантелеймон Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.03.1905
Рождение ребёнка
1911
Сын: Семенов Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Гулевская Стефанида Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно