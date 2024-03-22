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Семенов Прокопий Васильевич

Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Семенов Василий Дорофеевич

Мать: Коломенкова Наталья Андреевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.04.1898

Сын: Семенов Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Семенов Иннокентий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.07.1903

Сын: Семенов Пантелеймон Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Семенов Ефим Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Семенов Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Гулевская Стефанида Лаврентьевна

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гулевская Стефанида Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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