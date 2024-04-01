Hovde Kari Guliksdr. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHovde Kari Guliksdr.

Hovde Kari Guliksdr.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1877

Дата смерти

05.02.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902

Сын: Hovda Brynjulv Olson

Отец ребёнка: Hovde Olav Velomson

Рождение ребёнка
1905

Сын: Hovde Anders Olavson

Отец ребёнка: Hovde Olav Velomson

Рождение ребёнка
1914

Сын: Hovde Georg Olavson

Отец ребёнка: Hovde Olav Velomson

Смерть
05.02.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.