Hovde Kari Guliksdr.
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1877
Дата смерти05.02.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Hovda Brynjulv Olson
Отец ребёнка: Hovde Olav Velomson
Рождение ребёнка
1905
Сын: Hovde Anders Olavson
Отец ребёнка: Hovde Olav Velomson
Рождение ребёнка
1914
Сын: Hovde Georg Olavson
Отец ребёнка: Hovde Olav Velomson
Смерть
05.02.1952