Прабабушка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Цхай Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Пак Дмитрий
1913. Это официальная дата. На самом деле она 1910 года рождения, сократила свой возраст для того чтобы поступить на учебу.
Рождение ребёнка
22.12.1917
Отец ребёнка: Цой Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цой Сын2
Отец ребёнка: Цой Андрей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цой Сын1
Отец ребёнка: Цой Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924
она утонула в Амуре в 1924 году