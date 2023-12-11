Прабабушка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прабабушка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Цхай Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Пак Дмитрий

1913. Это официальная дата. На самом деле она 1910 года рождения, сократила свой возраст для того чтобы поступить на учебу.
Рождение ребёнка
22.12.1917

Сын: Цой Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Цой Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цой Сын2

Отец ребёнка: Цой Андрей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цой Сын1

Отец ребёнка: Цой Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цой Андрей Александрович

Смерть
1924
она утонула в Амуре в 1924 году
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