Калинкина (Шарпанова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1915
Дата смерти03.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинкин (Kalinkin) Михаил Андреевич (Mikhail Andreyevich)
Смерть
03.08.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область