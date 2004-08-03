Калинкина (Шарпанова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина (Шарпанова) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1915

Дата смерти

03.08.2004

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915

Отец: Шарпанов Василий Иванович

Мать: Шарпанова (Гуляева) Мария Ii Илларионовна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинкин (Kalinkin) Михаил Андреевич (Mikhail Andreyevich)

Смерть
03.08.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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