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Сергеева Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ос
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1960

Отец: Геннадий

Мать: Надежда

Рождение ребёнка
20.06.1978

Дочь: Соколова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1980

Дочь: Соколова Елена Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1987

Сын: Соколов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич

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