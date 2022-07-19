Сергеева Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1978
Дочь: Соколова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1980
Дочь: Соколова Елена Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
16.09.1987
Сын: Соколов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Николаевич