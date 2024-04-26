Носенко (Любавина) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носенко (Любавина) Елена Евгеньевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

02.06.1986

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1986

Отец: Любавин Евгений Михайлович

Мать: Любавина (Фролова) Наталья Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
17.07.2009

Муж: Носенко Дмитрий Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носенко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
14.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носенко Дмитрий Александрович

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