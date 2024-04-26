Носенко (Любавина) Елена Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1986
Бракосочетание
17.07.2009
Рождение ребёнка
07.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носенко Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
14.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носенко Дмитрий Александрович