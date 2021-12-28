Новиков Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1775 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Попова) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Новиков Иуда Романович

Мать ребёнка: Новикова (Попова) Татьяна Ивановна

Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
В 1795 году причислен из гусарских детей Воронежского наместничества Купенской округи слободы Ольховатки в число обывателей той же слободы.

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