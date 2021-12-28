Новиков Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795 ст.
Мать ребёнка: Новикова (Попова) Татьяна Ивановна
Ольховатка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
В 1795 году причислен из гусарских детей Воронежского наместничества Купенской округи слободы Ольховатки в число обывателей той же слободы.