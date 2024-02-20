Голованов Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения14.08.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1979
Бракосочетание
10.08.2007
Жена: Голованова (Шрам) Ирина
Рождение ребёнка
10.12.2009
Сын: Голованов Руслан Олегович
Мать ребёнка: Голованова (Шрам) Ирина
Рождение ребёнка
08.09.2016
Дочь: Голованова Злата Олеговна
Мать ребёнка: Голованова (Шрам) Ирина
Бердск, город Бердск, Новосибирская область