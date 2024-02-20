Голованов Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолованов Олег Владимирович

Голованов Олег Владимирович

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

14.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1979

Отец: Голованов Владимир Николаевич

Мать: Голованова Галина Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
10.08.2007

Жена: Голованова (Шрам) Ирина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.12.2009

Сын: Голованов Руслан Олегович

Мать ребёнка: Голованова (Шрам) Ирина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.2016

Дочь: Голованова Злата Олеговна

Мать ребёнка: Голованова (Шрам) Ирина

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.