Тихомирова Прасковья Зиновьевна 23.07.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихомирова Прасковья Зиновьевна

Место рождения

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

23.07.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1863 ст.

Отец: Зиновий Флегонтович

Мать: Анна Федосьевна

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Муж: Тихомиров Василий Семёнович

Турдеево, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
05.06.1882

Дочь: Тихомирова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.

Дочь: Тихомирова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстные: Тихомиров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1897

Сын: Тихомиров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.09.1906 ст.

Сын: Тихомиров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович

Вяльцево, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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