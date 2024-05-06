Тихомирова Прасковья Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения23.07.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1863 ст.
Отец: Зиновий Флегонтович
Мать: Анна Федосьевна
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Турдеево, Чухломский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
05.06.1882
Дочь: Тихомирова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
29.05.1883 ст.
Дочь: Тихомирова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович
Крёстные: Тихомиров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Тихомиров Павел Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович
Рождение ребёнка
13.09.1906 ст.
Сын: Тихомиров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Тихомиров Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно