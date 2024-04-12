Боталов Роман Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боталов Андрей
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Лунегова Праскева Романова
Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева
Рождение ребёнка
14.11.1916
Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева
Тобольская губерния, Тюменский уезд, Еланская волость, посëлок Шинковский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуртова Анна Романовна
Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталов Николай Романович
Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1921