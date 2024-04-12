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Боталов Роман Андреев

Место рождения

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боталов Андрей

Мать: не указана

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Лунегова Праскева Романова

Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева

Рождение ребёнка
14.11.1916

Сын: Баталов Михаил Романович

Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева

Тобольская губерния, Тюменский уезд, Еланская волость, посëлок Шинковский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуртова Анна Романовна

Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Николай Романович

Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боталов Алексей Романов

Мать ребёнка: Боталова Стефанида Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Максим Романович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1921
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