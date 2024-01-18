Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефрем
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Лукин Максим Маркелович
Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.
Дочь: Зинина Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Лукин Максим Маркелович
д.Измайлово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукин Максим Маркелович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно