Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Лукерья (Гликерия) Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.

Сын: Лукин Георгий Максимович

Отец ребёнка: Лукин Максим Маркелович

Рождение ребёнка
25.04.1910 ст.

Дочь: Зинина Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Лукин Максим Маркелович

д.Измайлово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукин Василий Максимович

Отец ребёнка: Лукин Максим Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Максим Маркелович

Смерть
Неизвестно
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