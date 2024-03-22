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Автамонов Иван Николаевич
Автамонов Иван Николаевич
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Древо
Место рождения
Устье-Повалихино
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
1906
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Автамонов Николай Максимович
1865 г.р.
Мать
Автамонова (Самотовинская) Мария Николаевна
Около 1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Автамонов Николай Максимович
Мать:
Автамонова Мария Николаевна
Устье-Повалихино
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1912
Устье-Повалихино
, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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