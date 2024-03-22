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Автамонов Иван Николаевич

Место рождения

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Автамонов Николай Максимович

Мать: Автамонова Мария Николаевна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1912
Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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