Мухамметшина Салима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамметшина Салима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1914

Дата смерти

23.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнатуллин Мирзаакрам

Рождение ребёнка
29.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гайнатуллин Мирзаакрам

Рождение ребёнка
06.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хадый

Рождение ребёнка
16.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметшин Хадый

Смерть
23.08.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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