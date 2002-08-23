Мухамметшина Салима
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1914
Дата смерти23.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнатуллин Мирзаакрам
Рождение ребёнка
29.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гайнатуллин Мирзаакрам
Рождение ребёнка
06.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Хадый
Рождение ребёнка
16.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметшин Хадый
Смерть
23.08.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно