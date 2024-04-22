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Анисим Алексеев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

02.01.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Алексей Васильев (Ич)

Мать: Евдокея Васильева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Авдотья Анисимова (Вна)

Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1811

Сын: Степан Анисимов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)

Военная служба
1813
Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Никифорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
02.01.1860
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-99DS?i=1209&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824
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