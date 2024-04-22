Анисим Алексеев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти02.01.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1783
Отец: Алексей Васильев (Ич)
Мать: Евдокея Васильева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Анисимова (Вна)
Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1811
Сын: Степан Анисимов (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Никифорова (Вна)
Военная служба
1813
Воинское звание: рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
02.01.1860
Причина смерти: чахотка | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-99DS?i=1209&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824