Богданов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Николай Иванович

Богданов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
24.06.1983

Дочь: Козлова (Богданова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
12.04.1990

Сын: Богданов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.