Богданов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1983
Дочь: Козлова (Богданова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
12.04.1990
Сын: Богданов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна