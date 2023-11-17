Шкурка Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурка Зиновий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1867

Отец: Шкурка Никита

Мать: Шкурка Мария

Смерть
Неизвестно
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