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Шкурка Зиновий
Шкурка Зиновий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1867
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шкурка Никита
Мать
Шкурка Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1867
Отец:
Шкурка Никита
Мать:
Шкурка Мария
Смерть
Неизвестно
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