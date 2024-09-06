Иванова Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрющенко Сергей
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1987
Дочь: Иванова Алена Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Витальевич
Рождение ребёнка
19.05.1987
Сын: Иванов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Витальевич