Иванова Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Екатерина Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрющенко Сергей

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
19.05.1987

Дочь: Иванова Алена Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Витальевич

Рождение ребёнка
19.05.1987

Сын: Иванов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Витальевич

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