Лукина Матрёна (Матрона) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Лукин Спиридон Гаврилович
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1814
Сын: Лукин Алексей Спиридонович
Отец ребёнка: Лукин Спиридон Гаврилович
д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Лукин Спиридон Гаврилович
д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Фефиловская
Смерть
Неизвестно