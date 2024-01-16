Лукина Матрёна (Матрона) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Матрёна (Матрона) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лукин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Лукин Спиридон Гаврилович

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1814

Сын: Лукин Алексей Спиридонович

Отец ребёнка: Лукин Спиридон Гаврилович

д. Фефиловская
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лукин Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Лукин Спиридон Гаврилович

д. Фефиловская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Спиридон Гаврилович

д. Фефиловская
Смерть
Неизвестно
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