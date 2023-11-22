Тимофеев Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1929
Дата смерти17.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929
Отец: Тимофеев Кузьма Фомич
Мать: Тимофеева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.09.1947
Дочь: Егорова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Вера Николаевна
Смерть
17.05.1987