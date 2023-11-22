Тимофеев Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Николай Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1929

Дата смерти

17.05.1987

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1929

Отец: Тимофеев Кузьма Фомич

Мать: Тимофеева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1947

Дочь: Егорова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тимофеева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.05.1987
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