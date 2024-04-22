Ожгибесова (Лыкова) Василиса Пигасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгибесова (Лыкова) Василиса Пигасьевна

Место рождения

Лыково, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Лыков Пигас Григорьев

Мать: не указана

Лыково, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Ожгибесов Матвей Егорович

Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Черятьева Ефимия Егоровна

Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич

Тюменская область, Упоровский район, село Нифаки
Согласно справке о смерти А-02366 от 23.10.2023, выд. Орган ЗАГС Москвы 76 в МФЦ Отрадное, место рождения: Тюменская область, Упоровский район, Нефаки.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905

Сын: Ожгибесов Артемий Егорович

Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения вычислена по ДЕЛУ( 1933г, см. биографию отца), в анкете ему указано 28 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Сын: Ожгибесов Ефим Егорович

Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1916

Дочь: Ожгибесова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1919

Дочь: Ожгибесов Васса Егоровна

Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения вычислена из анкеты в ДЕЛЕ( см. Биографию отца Ожгибесова Егора Антропьевича) . Со слов Махначевой( Черятьевой) Зинаиды Львовны в семье ее звали Асей и отец после смерти матери воспитыв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожгибесов Егор Антропьевич

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