Ожгибесова (Лыкова) Василиса Пигасьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: Лыков Пигас Григорьев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ожгибесов Матвей Егорович
Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Черятьева Ефимия Егоровна
Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич
Тюменская область, Упоровский район, село Нифаки
Согласно справке о смерти А-02366 от 23.10.2023, выд. Орган ЗАГС Москвы 76 в МФЦ Отрадное, место рождения: Тюменская область, Упоровский район, Нефаки.
Рождение ребёнка
Вычислено 1905
Сын: Ожгибесов Артемий Егорович
Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич
Дата рождения вычислена по ДЕЛУ( 1933г, см. биографию отца), в анкете ему указано 28 лет.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1916
Дочь: Ожгибесова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1919
Дочь: Ожгибесов Васса Егоровна
Отец ребёнка: Ожгибесов Егор Антропьевич
Дата рождения вычислена из анкеты в ДЕЛЕ( см. Биографию отца Ожгибесова Егора Антропьевича) . Со слов Махначевой( Черятьевой) Зинаиды Львовны в семье ее звали Асей и отец после смерти матери воспитыв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно