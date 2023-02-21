Анна Петровна
Место рождениядеревня Бреховой
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Петр Прокофьевича
деревня Бреховой
Бракосочетание
02.11.1841
Муж: Онисим Козьмич
Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1844
Сын: Воробьёв Сергей Онисимович
Отец ребёнка: Онисим Козьмич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1846
Сын: Иван Онисимович
Отец ребёнка: Онисим Козьмич
деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агапия Онисимовна
Отец ребёнка: Онисим Козьмич
деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно