Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петровна

Анна Петровна

Место рождения

деревня Бреховой

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Петр Прокофьевича

Мать: не указана

деревня Бреховой
Бракосочетание
02.11.1841

Муж: Онисим Козьмич

Хвостово, Зюзинская волость, Лаишевский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Воробьёв Сергей Онисимович

Отец ребёнка: Онисим Козьмич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1846

Сын: Иван Онисимович

Отец ребёнка: Онисим Козьмич

деревня Хвостово
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агапия Онисимовна

Отец ребёнка: Онисим Козьмич

деревня Хвостово
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close