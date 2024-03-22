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Быков Виктор Васильевич

Место рождения

Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1884 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Быков Василий Иванович

Мать: Быкова Матрена Ивановна

Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
?.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Михайловна

Белая, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Александр Викторович

Мать ребёнка: Быкова Клавдия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в колхозе "Победитель", тракторист | Должность: Работал в колхозе "Победитель", тракторист
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в колхозе, тракторист
Образование
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: красноармеец, пропал без вести
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