Быков Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Быков Василий Иванович
Мать: Быкова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Александр Викторович
Мать ребёнка: Быкова Клавдия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в колхозе "Победитель", тракторист | Должность: Работал в колхозе "Победитель", тракторист
Работа или профессия
Неизвестно
Работал в колхозе, тракторист
Образование
Неизвестно
Смерть
1942
Причина смерти: красноармеец, пропал без вести