Суконщиков Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суконщикова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суконщиков Олег Александрович
Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суконщикова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно