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Суконщиков Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суконщиков Алексей Васильевич

Мать: Суконщикова (Щекина) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суконщикова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суконщиков Олег Александрович

Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Суконщикова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Суконщикова (Петрова) Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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