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Вольвач Захар Емельянович
Вольвач Захар Емельянович
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Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вольвач Емельян Кузьмич
Мать
Вольвач Екатерина Карповна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Вольвач Емельян Кузьмич
Мать:
Вольвач Екатерина Карповна
Новопрокоповка
Смерть
Неизвестно
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