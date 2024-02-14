Федоров Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Фёдоров Алексей Иванович

Мать: Фёдорова Александра Власовна

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