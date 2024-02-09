Павлюченко (Пунг) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1944
Сын: Павлюченко Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Акулова (Павлюченко) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
16.04.1950
Сын: Павлюченко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
16.11.1954
Сын: Павлюченко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно