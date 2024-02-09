Павлюченко (Пунг) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко (Пунг) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
01.10.1944

Сын: Павлюченко Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Акулова (Павлюченко) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
16.04.1950

Сын: Павлюченко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
16.11.1954

Сын: Павлюченко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Павлюченко Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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