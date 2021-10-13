Фельдман (Наумова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельдман (Наумова) Александра Михайловна

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Место рождения

Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.06.1923

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фельдман Артём Петрович

Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1952

Сын: Фельдман Михаил Артёмович

Отец ребёнка: Фельдман Артём Петрович

Смерть
2004

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