Фельдман (Наумова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения16.06.1923
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фельдман Артём Петрович
Рождение ребёнка
09.01.1952
Сын: Фельдман Михаил Артёмович
Отец ребёнка: Фельдман Артём Петрович
Смерть
2004