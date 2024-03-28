Кузнецова (Красовская) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти16.08.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Кузнецов Василий
Мать: не указана
Рождение Примерно в 1865, возможно в Черниговщине
Рождение ребёнка
30.12.1882
Сын: Кузнецов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Кузнецов Георгий
Старинка, Старинская волость, Чериковский уезд
Смерть
16.08.1933
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область