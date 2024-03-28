Кузнецова (Красовская) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Красовская) Александра Васильевна

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

16.08.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кузнецов Василий

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение Примерно в 1865, возможно в Черниговщине
Рождение ребёнка
30.12.1882

Сын: Кузнецов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Кузнецов Георгий

Старинка, Старинская волость, Чериковский уезд
Смерть
16.08.1933
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область

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