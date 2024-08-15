Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

По 1690

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1690 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1706

Сын: Неизвестно Федорович

Отец ребёнка: Федор Васильевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1706

Муж: Федор Васильевич

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
496 19 92. 951 стр.Село Старое. Федор Васильевич и его жена Ксения. Вдова Устинья Алексеевна (Связь?) и сноха вдова Агафья 1722г.
Смерть
После 1722
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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