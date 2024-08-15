Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПо 1690
Дата смертиПосле 1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1706
Сын: Неизвестно Федорович
Отец ребёнка: Федор Васильевич
Бракосочетание
До 1706
Муж: Федор Васильевич
Упоминание
Около 1722
496 19 92. 951 стр.Село Старое. Федор Васильевич и его жена Ксения. Вдова Устинья Алексеевна (Связь?) и сноха вдова Агафья 1722г.
Смерть
После 1722