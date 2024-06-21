Лымарь Александра Лаврентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лымарь Александра Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарь Ульяна Платоновна

Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапаренко Анастасия Платоновна

Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарь Мария Платоновна

Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодун Софья Платоновна

Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Николай Платонович

Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лымарь Платон Иванович

Смерть
Неизвестно

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