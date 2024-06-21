Лымарь Александра Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарь Ульяна Платоновна
Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапаренко Анастасия Платоновна
Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарь Мария Платоновна
Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодун Софья Платоновна
Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лымарь Николай Платонович
Отец ребёнка: Лымарь Платон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно