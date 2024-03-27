Рыс Биктяшев
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1639
Дата смерти1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1669
Сын: Ураза Рысов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1724
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии