Рыс Биктяшев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыс Биктяшев

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1639

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1639

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1669

Сын: Ураза Рысов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
1724
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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