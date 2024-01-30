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Рогов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807 ст.

Отец: не указан

Мать: Рогова Ульяна Ильинична

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Рогов Еким Васильевич

Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Рогов Иннокентий Васильевич

Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Рогов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Рогов Ирий Ваисльевич

Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Дочь: Рогова Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Дочь: Рогова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна

Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Упоминание
1845 ст.
Рогово, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно

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