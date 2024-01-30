Рогов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1807 ст.
Отец: не указан
Мать: Рогова Ульяна Ильинична
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Рогов Иннокентий Васильевич
Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Дочь: Рогова Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Дочь: Рогова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Рогова Анна Афанасьевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Упоминание
1845 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно