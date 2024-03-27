Хайрутдинов Хак Фаридович
Место рожденияг. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Дата рождения1903
Дата смерти11.08.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Хайрутдинов Фарид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайтакова (Сайтакова) Гульнур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрутдинов Виль
Мать ребёнка: Сайтакова (Сайтакова) Гульнур
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сайтакова (Сайтакова) Гульнур
Смерть
11.08.1943
Причина смерти: Убит