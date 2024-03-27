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Хайрутдинов Хак Фаридович

Место рождения

г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан

Дата рождения

1903

Дата смерти

11.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Хайрутдинов Фарид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайтакова (Сайтакова) Гульнур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Виль

Мать ребёнка: Сайтакова (Сайтакова) Гульнур

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сайтакова (Сайтакова) Гульнур

Смерть
11.08.1943
Причина смерти: Убит

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