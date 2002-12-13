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Самарин Даниил Юрьевич
Самарин Даниил Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Борисов Константин Владимирович
1977 г.р.
Мать
Борисова Вера Андреевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2002
Отец:
Борисов Константин Владимирович
Мать:
Борисова Вера Андреевна
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