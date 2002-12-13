Самарин Даниил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарин Даниил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2002

Отец: Борисов Константин Владимирович

Мать: Борисова Вера Андреевна

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