Приданов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приданов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Приданова (Приданова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Приданова (Приданова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Приданова (Скаткова) Вера Константиновна

Смерть
Неизвестно

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