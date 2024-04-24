Железняк Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железняк Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железняк София

Мать ребёнка: Железняк Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняк Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Железняк Анастасия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняк Арсений Максимович

Мать ребёнка: Железняк Анастасия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железняк Анастасия Юрьевна

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