Есакова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.
Отец ребёнка: Есаков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.08.1887 ст.
Сын: Есаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Есаков Яков Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.10.1889 ст.
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Есаков Яков Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно