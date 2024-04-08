Есакова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.

Сын: Есаков Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Есаков Яков Дмитриевич

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1887 ст.

Сын: Есаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Есаков Яков Дмитриевич

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1889 ст.

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Есаков Яков Дмитриевич

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есаков Яков Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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