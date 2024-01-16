Хорхе Силва Фильхо Альфредо
Место рожденияСан-Пауло, Бразилия
Дата рождения26.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Крис
Рождение ребёнка
22.11.2000
Сын: Силва Габриэл
Мать ребёнка: Неизвестно Крис
Рождение ребёнка
24.11.2007
Дочь: Силва Рианна
Мать ребёнка: Неизвестно Крис
Рождение ребёнка
01.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.12.2013
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
2019
Жена: скрыто настройками приватности