Хорхе Силва Фильхо Альфредо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорхе Силва Фильхо Альфредо

Хорхе Силва Фильхо Альфредо

Место рождения

Сан-Пауло, Бразилия

Дата рождения

26.08.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

2000 г.р.
2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Крис

Рождение ребёнка
22.11.2000

Сын: Силва Габриэл

Мать ребёнка: Неизвестно Крис

Рождение ребёнка
24.11.2007

Дочь: Силва Рианна

Мать ребёнка: Неизвестно Крис

Рождение ребёнка
01.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.12.2013

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
2019

Жена: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.