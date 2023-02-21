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Никольский Николай Дмитриевич

Место рождения

г. Жиздра, Калужская область, Russia (Россия)

Дата рождения

30.01.1873

Дата смерти

15.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Жиздра, Калужская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Никольский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Никольская Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская Александра Ивановна

Смерть
15.11.1952
Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
Неизвестно
Дмитрово-Черкасское кладбище, Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
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