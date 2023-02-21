Никольский Николай Дмитриевич
Место рожденияг. Жиздра, Калужская область, Russia (Россия)
Дата рождения30.01.1873
Дата смерти15.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Сын: Никольский Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казанская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Никольская Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1952
Тверь, Тверская область, Russia (Россия)
Похороны
Неизвестно
Дмитрово-Черкасское кладбище, Тверь, Тверская область, Russia (Россия)