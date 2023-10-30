Яковлева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Михайлова Матрона Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Клавдия Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Смерть
Неизвестно