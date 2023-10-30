Яковлева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Михайлова Матрона Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Клавдия Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Смерть
Неизвестно
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