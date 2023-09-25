Релькина (Козыренко) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1968
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першин Сергей
Рождение ребёнка
20.07.1990
Дочь: Першина Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.03.2001
Дочь: Релькина Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Релькина Алексей Климович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область