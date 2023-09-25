Релькина (Козыренко) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Релькина (Козыренко) Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1968

Отец: Козыренко Борис Матвеевич

Мать: Козыренко Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Релькина Алексей Климович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першин Сергей

Рождение ребёнка
20.07.1990

Дочь: Першина Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.03.2001

Дочь: Релькина Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Релькина Алексей Климович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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