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Кузьмин Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

томской инвалидной команды
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина -- Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1861

Сын: Кузьмин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина -- Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1862

Дочь: Кузьмин Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина -- Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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