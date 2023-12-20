Кузьмин Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
томской инвалидной команды
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1861
Сын: Кузьмин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кузьмина -- Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1862
Дочь: Кузьмин Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина -- Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно